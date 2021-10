Napoli, sorpresa per Spalletti: gli rubano la panda parcheggiata di fronte all'hotel (Di sabato 16 ottobre 2021) Un brutto inconveniente per Luciano Spalletti. Nella giornata di ieri si è accorto che qualcuno ha rubato la sua Fiat panda. L'autovettura era parcheggiata presso l'hotel Britannique, in cui alloggia da quando è iniziata la sua esperienza sulla panchina azzurra. L'allenatore del Napoli sarebbe solito parcheggiare la sua auto all'interno di un garage, ma quella sera aveva deciso di lasciarla in strada perchè era rientrato abbastanza tardi e il giorno dopo avrebbe dovuto recarsi di buon mattino al Centro sportivo. Brutta sorpresa per Spalletti: auto rubata a due giorni dalla sfida contro il Torino Il mister non solo è rimasto a piedi, dal momento che ha riportato l'altra auto che possiede, una Mercedes, a casa in Toscana, ma ha anche dovuto perdere tempo a compilare ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 16 ottobre 2021) Un brutto inconveniente per Luciano. Nella giornata di ieri si è accorto che qualcuno ha rubato la sua Fiat. L'autovettura erapresso l'Britannique, in cui alloggia da quando è iniziata la sua esperienza sulla panchina azzurra. L'allenatore delsarebbe solito parcheggiare la sua auto all'interno di un garage, ma quella sera aveva deciso di lasciarla in strada perchè era rientrato abbastanza tardi e il giorno dopo avrebbe dovuto recarsi di buon mattino al Centro sportivo. Bruttaper: auto rubata a due giorni dalla sfida contro il Torino Il mister non solo è rimasto a piedi, dal momento che ha riportato l'altra auto che possiede, una Mercedes, a casa in Toscana, ma ha anche dovuto perdere tempo a compilare ...

