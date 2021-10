Napoli, rubato l’impermeabile del commissario Ricciardi al Caffé Gambrinus: mistero sull’autore del furto (Di sabato 16 ottobre 2021) C’è un nuovo mistero che appassiona i fan de Il commissario Ricciardi: che fine ha fatto il trench beige che fino a pochi giorni fa stava appeso ad un attaccapanni in legno del centralissimo Caffè Gambrinus di Napoli? Sparito, svanito nel nulla all’improvviso, senza che nemmeno i titolari dello storico caffè si accorgessero del «fattaccio». «Siamo rimasti molto male. Il capo aveva un valore simbolico essendo una copia. Su chi può essere stato davvero non abbiamo idea, solo che ieri il locale era molto affollato anche da stranieri», ha spiegato al Corriere della Sera Antonio Sergio, proprietario del gran caffè di via Chiaia con il fratello Arturo e con Massimiliano Rosati. l’impermeabile beige con l’interno a quadri, molto simile a quello indossato nella serie tv da Lino Guanciale, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) C’è un nuovoche appassiona i fan de Il: che fine ha fatto il trench beige che fino a pochi giorni fa stava appeso ad un attaccapanni in legno del centralissimo Caffèdi? Sparito, svanito nel nulla all’improvviso, senza che nemmeno i titolari dello storico caffè si accorgessero del «fattaccio». «Siamo rimasti molto male. Il capo aveva un valore simbolico essendo una copia. Su chi può essere stato davvero non abbiamo idea, solo che ieri il locale era molto affollato anche da stranieri», ha spiegato al Corriere della Sera Antonio Sergio, proprietario del gran caffè di via Chiaia con il fratello Arturo e con Massimiliano Rosati.beige con l’interno a quadri, molto simile a quello indossato nella serie tv da Lino Guanciale, che ...

