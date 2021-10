Napoli, Mertens sempre più fondamentale: può ricoprire due ruoli (Di sabato 16 ottobre 2021) Dries Mertens potrebbe ricoprire due ruoli in campo con il suo Napoli. Il Corriere del Mezzogiorno si concentra su Dries Mertens, attaccante belga che sotto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 16 ottobre 2021) Driespotrebbeduein campo con il suo. Il Corriere del Mezzogiorno si concentra su Dries, attaccante belga che sotto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Ftbnews24 : ?? #Napoli-Torino, riecco Mertens: Spalletti lo vede in due ruoli #Napoli #NapoliTorino #SerieA #UEL #Spalletti - jaschawinking : RT @napolimagazine: VIDEO SIPARIETTO - Napoli, Starace con il caffè: “Vado con Mertens in panchina”, la risposta con il sorriso: “No, basta… - cn1926it : #Mertens, doppia soluzione in attacco per #Spalletti: l’analisi - ansacalciosport : Serie A: Napoli-Torino, formazioni. Demme e Mertens scalpitano, Osimhen guida assalto a Torino | #ANSA - fisco24_info : Serie A: Napoli-Torino, formazioni: Demme e Mertens scalpitano, Osimhen guida assalto a Torino -