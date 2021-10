Napoli, blitz in un negozio: sequestrati alimenti illegali. Nei guai titolare (Di sabato 16 ottobre 2021) Carne e altri alimenti privi di tracciabilità e senza indicazioni in italiano. E’ quanto ha sequestrato la Polizia locale di Napoli, in una azione congiunta con il servizio ministeriale dell’Ispettorato e i militari dell’esercito del 19° Reggimento “Cavalleggeri Guide”, al termine dei controlli in una attività di commercio, situata nella zona del Vasto. Napoli, blitz in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 16 ottobre 2021) Carne e altriprivi di tracciabilità e senza indicazioni in italiano. E’ quanto ha sequestrato la Polizia locale di, in una azione congiunta con il servizio ministeriale dell’Ispettorato e i militari dell’esercito del 19° Reggimento “Cavalleggeri Guide”, al termine dei controlli in una attività di commercio, situata nella zona del Vasto.in L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

LuposchiChiara : RT @Armandoann4: @marattin Le tasse degli italiani servono per le tangenti e arricchimenti per il Partito Delinquenziale e suoi accoliti.!!… - PatriotaantiU : RT @Armandoann4: @marattin Le tasse degli italiani servono per le tangenti e arricchimenti per il Partito Delinquenziale e suoi accoliti.!!… - essebbi : Blitz contro il clan Marino di Secondigliano, 10 arresti. Indagata Tina Rispoli - ciropellegrino : Vi ricordo una nostra inchiesta 'Camorra Entertainment' Blitz contro il clan Marino di Secondigliano, 10 arresti.… - francobus100 : Napoli, sequestro di alimenti illegali: il blitz in un negozio del Vasto -