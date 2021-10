Naomi: una clip tratta dalla nuova serie prodotta da Ava DuVernay (Di domenica 17 ottobre 2021) Il DC FanDome ha regalato una prima clip della serie Naomi, prodotta da Ava DuVernay e in arrivo su The CW il 2022. Naomi, la serie tratta dai fumetti prodotta per The CW, è stata presentata al DC FanDome con una clip che mostra l'attrice Kaci Walfall nel ruolo della protagonista. Nel filmato si vede infatti la teenager mentre abbandona di corsa una lezione usando il suo skateboard per vedere in azione Superman, ma perde però i sensi. La serie Naomi racconta il percorso che porta una teenager di una piccola cittadina nel multiverso. Quando un evento sovrannaturale sconvolge la città in cui è cresciuta, Naomi decide di scoprirne le origini e quello che viene rivelato ... Leggi su movieplayer (Di domenica 17 ottobre 2021) Il DC FanDome ha regalato una primadellada Avae in arrivo su The CW il 2022., ladai fumettiper The CW, è stata presentata al DC FanDome con unache mostra l'attrice Kaci Walfall nel ruolo della protagonista. Nel filmato si vede infatti la teenager mentre abbandona di corsa una lezione usando il suo skateboard per vedere in azione Superman, ma perde però i sensi. Laracconta il percorso che porta una teenager di una piccola cittadina nel multiverso. Quando un evento sovrannaturale sconvolge la città in cui è cresciuta,decide di scoprirne le origini e quello che viene rivelato ...

Il teaser trailer di Naomi dal DC FanDome 2021 Il teaser trailer di Naomi Naomi seguirà le vicende dell'omonima protagonista in una piccola cittadina del nordovest degli Stati Uniti. Quando un evento soprannaturale minerà la pace della città, la ...

