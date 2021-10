Musei, tornano gli spettacoli al Teatro di Corte della Reggia di Caserta (Di sabato 16 ottobre 2021) Il Teatro di Corte della Reggia di Caserta tornera’ ad essere luogo di produzione e fruizione musicale e di spettacolo. E’ questo l’obiettivo del progetto redatto dall’Istituto museale, che si e’ aggiudicato un finanziamento di 1 milione e 900mila euro per l’adeguamento funzionale del “piccolo San Carlo” (nell’ambito della legge di stabilita’ 2015). “Restituiamo al pubblico l’unica parte di questo immenso Complesso completata effettivamente da Vanvitelli” afferma il Direttore generale Tiziana Maffei. “Lo faremo – prosegue – guardando al futuro, per attivita’ che contamineranno quelle tipicamente museali. Il Teatro di Corte sara’ luogo di produzione e fruizione nell’ambito di una serie di collaborazioni anche con gli enti formativi nazionali e ... Leggi su ildenaro (Di sabato 16 ottobre 2021) Ildiditornera’ ad essere luogo di produzione e fruizione musicale e di spettacolo. E’ questo l’obiettivo del progetto redatto dall’Istituto museale, che si e’ aggiudicato un finanziamento di 1 milione e 900mila euro per l’adeguamento funzionale del “piccolo San Carlo” (nell’ambitolegge di stabilita’ 2015). “Restituiamo al pubblico l’unica parte di questo immenso Complesso completata effettivamente da Vanvitelli” afferma il Direttore generale Tiziana Maffei. “Lo faremo – prosegue – guardando al futuro, per attivita’ che contamineranno quelle tipicamente museali. Ildisara’ luogo di produzione e fruizione nell’ambito di una serie di collaborazioni anche con gli enti formativi nazionali e ...

