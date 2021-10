MOVIOLA – Milan-Hellas Verona | fallo di mano di Casale | per Prontera non è rigore

(Di sabato 16 ottobre 2021) Altro episodio danel corso del secondo tempo di, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2021/2022. A San Siro i ragazzi di Stefano Pioli attaccano per provare a riaprire la partita e chiedono a gran voce un calcio diper undidi. Ildic’è, ma la distanza è ravvicinata e soprattutto, cosa più importante,sta ritraendo lae non sta andando incontro al pallone, che è la vera discriminante per fischiare calcio di. Sembra giusta dunque la decisione dell’arbitro. SportFace.

Un grande inizio per l'Hellas Verona. Nel corso del primo tempo del match contro il, valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2021/2022, i ragazzi di Igor Tudor trovano anche la rete del raddoppio per via di un calcio di rigore fischiato da Prontera per un ...Allo stadio San Siro, il match valido per la 8ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Hellas Verona: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio 'San Siro',e Hellas Verona si affrontano nel match valido per la 8ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi...Altro episodio da moviola nel corso del secondo tempo di Milan-Hellas Verona, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2021/2022. A San Siro i ragazzi di Stefano Pioli attaccano per pr ...Episodio che porta il Verona al raddoppio: contatto in area tra Romagnoli e Kalinic, per l'arbitro è calcio di rigore.