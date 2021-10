Mourinho spiega le condizioni di Abraham: le sue parole (Di sabato 16 ottobre 2021) In vista del big match di domani sera tra Juventus e Roma, l’allenatore Josè Mourinho è intervenuto in conferenza stampa. Tra i vari temi affrontati, l’allenatore portoghese ha parlato delle condizioni di Tammy Abraham dopo l’infortunio in Nazionale. Ecco le sue parole: Abraham Roma Infortunio“Abraham dall’inizio? Vediamo. L’allenamento di oggi è di poco conto, ma viaggerà con noi. Se andrà in campo, in panchina o in tribuna, questo lo vedremo domani. Sta migliorando”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di sabato 16 ottobre 2021) In vista del big match di domani sera tra Juventus e Roma, l’allenatore Josèè intervenuto in conferenza stampa. Tra i vari temi affrontati, l’allenatore portoghese ha parlato delledi Tammydopo l’infortunio in Nazionale. Ecco le sueRoma Infortunio“dall’inizio? Vediamo. L’allenamento di oggi è di poco conto, ma viaggerà con noi. Se andrà in campo, in panchina o in tribuna, questo lo vedremo domani. Sta migliorando”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

junews24com : Tacchinardi spiega: «Ecco il piano di Allegri contro la Roma di Mourinho» - gilnar76 : Tacchinardi spiega: «Ecco il piano di Allegri contro la Roma di Mourinho» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Tacchinardi spiega: «Ecco il piano di Allegri contro la Roma di Mourinho» - - MicheleGalvani : Jacopo per me NON deve giocare. Inutile rischiarlo. Parti con Shomu e in panchina hai Borja, non uno qualunque. An… - IntrisoRoma : @CalcioFinanza Ancora co sto effetto mourinho… ma non pensate che la gente lo fa perchè è innamorata della Roma ?!!… -