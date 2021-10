Mourinho: "Abraham convocato, Viña gioca. Allo Stadium poco rispetto per me" (Di sabato 16 ottobre 2021) Lo Special One ha confermato la convocazione di Abraham, anticipata dal corrieredellosport.it , e la conferma da titolare di Matias Vina. Queste le parole di Mourinho in conferenza ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 16 ottobre 2021) Lo Special One ha confermato la convocazione di, anticipata dal corrieredellosport.it , e la conferma da titolare di Matias Vina. Queste le parole diin conferenza ...

Advertising

paoloangeloRF : Mourinho fa il punto sulle condizioni di Abraham - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #Mourinho: '#Abraham viene con noi, ecco come sta per la #Juve! Vina e le punte...' ? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Mourinho: 'Abraham sta migliorando, viaggerà comunque con noi' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ROMA - Mourinho: 'Abraham sta migliorando, viaggerà comunque con noi' - cmdotcom : #JuveRoma, #Mourinho: 'A me e #Allegri ci chiamano risultatisti perché vinciamo. #Abraham? Verrà a Torino, lo gesti… -