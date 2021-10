Motociclismo in lutto: è morto Reinhold Roth. Era in coma vegetativo da 31 anni (Di sabato 16 ottobre 2021) Se ne è andato all'età di 68 anni Reinhold Roth, due volte vice - Campione del mondo della 250, vincitore di tre Gran Premi (Le Mans 1987, Assen e Brno 1989), 15 volte sul podio, 2 pole position, ... Leggi su gazzetta (Di sabato 16 ottobre 2021) Se ne è andato all'età di 68, due volte vice - Campione del mondo della 250, vincitore di tre Gran Premi (Le Mans 1987, Assen e Brno 1989), 15 volte sul podio, 2 pole position, ...

Advertising

motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Motociclismo in lutto: è morto Reinhold Roth. Era in coma da 31 anni) è stato pubblic… - dinoadduci : Motociclismo in lutto: è morto Reinhold Roth. Era in coma da 31 anni - grisuccia : RT @Gazzetta_it: Motociclismo in lutto: è morto Reinhold Roth. Era in coma vegetativo da 31 anni - Gazzetta_it : Motociclismo in lutto: è morto Reinhold Roth. Era in coma vegetativo da 31 anni -