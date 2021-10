"Miss Fallaci takes America". Arriva una serie tv su Oriana (Di sabato 16 ottobre 2021) La produzione televisiva ripercorrerà gli anni trascorsi dalla grande giornalista tra le star di Hollywood, da lei raccontate con irriverenza e disincanto. Sarà la prima serie originale della piattaforma Paramount+, al debutto in Italia nel 2022 Leggi su ilgiornale (Di sabato 16 ottobre 2021) La produzione televisiva ripercorrerà gli anni trascorsi dalla grande giornalista tra le star di Hollywood, da lei raccontate con irriverenza e disincanto. Sarà la primaoriginale della piattaforma Paramount+, al debutto in Italia nel 2022

Il Museo del Cinema di Torino omaggia Lucia Bosè con una grande serata evento ... da Alberto Moravia, suo grande sostenitore, a Oriana Fallaci. Una vita costellata di molti ... Icona della bellezza italica - è stata Miss Italia 1947 - che nella vita ha sempre lottato, senza mai ...

