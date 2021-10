Milano, migliaia al corteo No Green pass non autorizzato. I manifestanti bloccano il traffico: l’obiettivo è raggiungere la sede Rai (Di sabato 16 ottobre 2021) I No Green pass hanno manifestato a Milano, senza autorizzazione, per il tredicesimo sabato di fila da luglio. Alcune migliaia di persone hanno sfilato da piazza Duomo diretti verso la sede Rai in corso Sempione al grido di “libertà”, mostrando striscioni contro i sindacati e il governo. Il corteo ha raggiunto Piazza Della Repubblica scortato dagli agenti della polizia. Qui ha bloccato il traffico delle auto e si è mosso tra le macchine. Nel percorrere viale Crispi, dopo piazza Clotilde il corteo si è improvvisamente spaccato e una frangia capeggiata dagli anarchici ha iniziato a correre verso la stazione. La polizia ha tentato di bloccarli, ma la tensione è rientrata autonomamente quando un gruppo di manifestanti ha chiesto alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) I Nohanno manifestato a, senza autorizzazione, per il tredicesimo sabato di fila da luglio. Alcunedi persone hanno sfilato da piazza Duomo diretti verso laRai in corso Sempione al grido di “libertà”, mostrando striscioni contro i sindacati e il governo. Ilha raggiunto Piazza Della Repubblica scortato dagli agenti della polizia. Qui ha bloccato ildelle auto e si è mosso tra le macchine. Nel percorrere viale Crispi, dopo piazza Clotilde ilsi è improvvisamente spaccato e una frangia capeggiata dagli anarchici ha iniziato a correre verso la stazione. La polizia ha tentato di bloccarli, ma la tensione è rientrata autonomamente quando un gruppo diha chiesto alla ...

repubblica : Corteo No Green Pass a Milano, migliaia al raduno in piazza Fontana. Contro-presidio a sostegno della Cgil: 'Mai pi… - MediasetTgcom24 : No Green pass, migliaia di persone in corteo a Milano | A Torino tensione tra esponenti di destra e anarchici… - borghi_claudio : @SaracomemeSara Ci sono stato a Milano ogni volta che potevo. Mi hanno incontrato in migliaia - BlackWolf3912 : RT @stopcensura2020: No Green Pass, migliaia a Milano assediano sede RAI: “Solidali con i portuali, non con la CGIL” - senzchicca : RT @stopcensura2020: No Green Pass, migliaia a Milano assediano sede RAI: “Solidali con i portuali, non con la CGIL” -