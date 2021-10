Milano, il corteo No Green pass non si ferma: la polizia carica i manifestanti – Il video (Di sabato 16 ottobre 2021) «Cgil, Cisl e Uil, i fascisti siete voi». Il corteo dei No Green pass di Milano sembra una risposta a distanza alla manifestazione dei sindacati a Roma. Partiti alle 17 da piazza Fontana, a Milano sono circa 10 mila i manifestanti che fanno parte del corteo. Tensioni si sono verificate in serata, con la polizia che ha caricato i manifestanti. Questo è il 13° sabato di proteste, quello che preoccupava di più la questura dopo l’irruzione alla sede Cgil di Roma la scorsa settimana. Nei piani originali del corteo c’era l’idea di passare sotto le sedi della Rai e del Corriere della Sera. E infatti, dopo le 18.30 i dimostranti hanno cominciato a dirigersi verso la sede Rai di corso ... Leggi su open.online (Di sabato 16 ottobre 2021) «Cgil, Cisl e Uil, i fascisti siete voi». Ildei Nodisembra una risposta a distanza alla manifestazione dei sindacati a Roma. Partiti alle 17 da piazza Fontana, asono circa 10 mila iche fanno parte del. Tensioni si sono verificate in serata, con lache hato i. Questo è il 13° sabato di proteste, quello che preoccupava di più la questura dopo l’irruzione alla sede Cgil di Roma la scorsa settimana. Nei piani originali delc’era l’idea diare sotto le sedi della Rai e del Corriere della Sera. E infatti, dopo le 18.30 i dimostranti hanno cominciato a dirigersi verso la sede Rai di corso ...

