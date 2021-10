Milano: fuga di gas, rientrati in casa gli 80 sfollati (Di sabato 16 ottobre 2021) Milano, 16 ott. (Adnkronos) - Sono rientrate nelle loro abitazioni le circa 80 persone che la scorsa notte hanno dovuto evacuare due condomini di via Desenzano, in zona Bande Nere, a Milano, per una fuga di gas. Poco prima delle 23 di ieri alcuni condomini avevano segnalato un forte odore di gas. I vigili del fuoco e la società di gestione della rete sono intervenuti per individuare la perdita e, per sicurezza, hanno fatto evacuare gli abitanti dei due palazzi. Dopo aver trascorso la notte in una struttura vicina, i residenti sono tornati nelle loro abitazioni. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021), 16 ott. (Adnkronos) - Sono rientrate nelle loro abitazioni le circa 80 persone che la scorsa notte hanno dovuto evacuare due condomini di via Desenzano, in zona Bande Nere, a, per unadi gas. Poco prima delle 23 di ieri alcuni condomini avevano segnalato un forte odore di gas. I vigili del fuoco e la società di gestione della rete sono intervenuti per individuare la perdita e, per sicurezza, hanno fatto evacuare gli abitanti dei due palazzi. Dopo aver trascorso la notte in una struttura vicina, i residenti sono tornati nelle loro abitazioni.

