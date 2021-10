Milano e la sua essenza raccontate attraverso le canzoni

Leggi su linkiesta

(Di sabato 16 ottobre 2021) Romantica, spietata, grigia, accogliente:leche raccontanosi può evincere un ritratto della città in tutte le sue anime e in tutta la sua complessità. Ci sono brani eterni, colonne portanti della milanesità come “Oh mia bèla Madunina”, brano del 1934 che è un po’ come se fosse l’inno della città, e ci sono le hit del momento come “” di Ghali o “Le ragazze di Porta Venezia” di Myss Keta. C’è chi la celebra, come Giorgio Gaber in “Porta Romana” e chi come Calcutta proprio bene non la vede: «maè un ospedale e io stasera torno giù e ritorno a respirare» in “” e ancora «Dateo sulla mappa è un neo» in “Sorriso”. Mahmood in “Good Vibes” racconta la durezza del vivere qui: «sopravviviamo in una ...