Milano, due operai precipitati da 4 metri di altezza nella centrale termica dove lavoravano (Di sabato 16 ottobre 2021) Feriti due operai, un 49enne e un 42enne, all'interno di una centrale termica a Turbigo, Milano. Secondo la ricostruzione del 118, in mattinata, i due operai sarebbero precipitati da un'altezza di ... Leggi su leggo (Di sabato 16 ottobre 2021) Feriti due, un 49enne e un 42enne, all'interno di unaa Turbigo,. Secondo la ricostruzione del 118, in mattinata, i duesarebberoda un'di ...

Advertising

caritas_milano : Rapporto #Caritas-Migrantes: Impoveriti, sfruttati e discriminati Solo un immigrato su due è vaccinato eppure molt… - Giovanni_Esse : Bevo una birra per distendere i nervi ( si si alle 15.00 di pomeriggio ) escono due ragazze e una fa all'altra: - n… - tranellio : RT @Virus1979C: Ancora morti e feriti sul lavoro: due operai vittime in provincia di Chieti e di Pisa, altri due gravi a Milano. - gi_pavanello : RT @milano24: RT @oleotar@mastodon.uno Inizia la fase bonapartista di #Sala a Milano, completamente senza opposizione. Un milanese su due… - teacherguimar : RT @RaiStoria: Due giornalisti, di New York e Milano ignari l'uno dell'altro, per i 500 anni dalla scomparsa di Leonardo sono alla ricerca… -