Milano: direttore Teatro Lirico, 'con nuovo anno grande evento con Liliana Segre' (Di sabato 16 ottobre 2021) Milano, 16 ott. (Adnkronos) - All'inizio del nuovo anno, con la riapertura del Teatro Lirico, "inviteremo Liliana Segre a essere protagonista di un grande evento, da diffondere su tutti i canali che lo desidereranno, che coinvolga i giovani delle scuole per far comprendere, ancora una volta, il valore della libertà e l'importanza della democrazia". E' l'idea di Matteo Forte, direttore dei teatri Lirico e Nazionale di Milano. "A Bologna - prosegue - la senatrice milanese, ambasciatrice di testimonianze altissime e irrinunciabili, ha subito un attacco becero e squallido". Proprio arte e cultura "devono essere centrali per contrastare derive gravi e inaccettabili.

