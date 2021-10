Milano, allerta per il corteo no green pass non autorizzato: salta la trattativa con la Questura. Rafforzata sorveglianza sugli obiettivi sensibili (Di sabato 16 ottobre 2021) allerta massima a Milano, dove per la tredicesimo sabato di fila il movimento no green pass tornerà a protestare e questa volta senza autorizzazione. È saltata, infatti, la trattativa tra la Questura e i leader della protesta, dopo che questi ultimi avevano chiesto, in cambio della variazione del percorso del corteo, di annullare i Daspo emessi nei confronti degli aderenti al movimento. L’idea dei no green pass è quella di sfilare sotto la Prefettura e redazione del Corriere della Sera, per poi radunarsi in piazza Fontana. Gli organizzatori hanno chiesto ai partecipanti di fare attenzione “ai provocatori, che ci immaginiamo saranno ancora più numerosi delle volte precedenti: evidentemente l’obiettivo per qualcuno non è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021)massima a, dove per la tredicesimo sabato di fila il movimento notornerà a protestare e questa volta senza autorizzazione. Èta, infatti, latra lae i leader della protesta, dopo che questi ultimi avevano chiesto, in cambio della variazione del percorso del, di annullare i Daspo emessi nei confronti degli aderenti al movimento. L’idea dei noè quella di sfilare sotto la Prefettura e redazione del Corriere della Sera, per poi radunarsi in piazza Fontana. Gli organizzatori hanno chiesto ai partecipanti di fare attenzione “ai provocatori, che ci immaginiamo saranno ancora più numerosi delle volte precedenti: evidentemente l’obiettivo per qualcuno non è ...

Advertising

marziani52 : No green pass e corteo selvaggio a Milano. Oggi massima allerta in centro - IL GIORNO - angiuoniluigi : RT @rassegnally: Oggi altra giornata con occhio vigile sulle manifestazioni: al centro quella #Maipiufascismi convocata dai sindacati a #Ro… - rassegnally : Oggi altra giornata con occhio vigile sulle manifestazioni: al centro quella #Maipiufascismi convocata dai sindacat… - infoitinterno : No green pass e corteo selvaggio a Milano. Oggi massima allerta in centro - ultimenews24 : Proteste no Green Pass a Milano, è allerta nella città. Si allarga il presidio dei no-green pass all’Arco della Pac… -