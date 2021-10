Milan-Verona, Pioli ha massima fiducia in Tatarusanu | News (Di sabato 16 ottobre 2021) Ciprian Tatarusanu sarà titolare in Milan-Verona, gara che si giocherà questa sera a San Siro. Pioli si fida del portiere Leggi su pianetamilan (Di sabato 16 ottobre 2021) Cipriansarà titolare in, gara che si giocherà questa sera a San Siro.si fida del portiere

Advertising

AntoVitiello : #Pioli: '#Calabria convocabile per il Verona, domani gioca #Tatarusanu. Per #Mirante serve ancora una settimana di preparazione' #Milan - AntoVitiello : Il #Milan ha ripreso ad allenarsi nel pomeriggio. Olivier #Giroud si è allenato in gruppo, l'attaccante francese è… - Gazzetta_it : Ibrahimovic, l'attesa si prolunga: Pioli non lo avrà nemmeno in panchina per #MilanVerona - gilnar76 : #Milan Verona, una sfida da X: il pareggio è consuetudine a San Siro #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - CalciohellasIt : #SerieA, ecco le altre partite di oggi -