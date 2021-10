Milan-Verona, le probabili formazioni del match (Di sabato 16 ottobre 2021) Rossoneri a caccia dei 3 punti per approfittare dei due scontri diretti tra Inter-Lazio e Juve-Roma. Pioli punta su Giroud, in dubbio Zlatan Dopo la sosta delle Nazionali torna la serie A con l‘ottava giornata, nella quale il Milan scende in campo contro il Verona di Tudor. I rossoneri vogliono sicuramente scalare la classifica ed approfittare dei due scontri diretti che mettono a confronto Lazio contro Inter e Juventus contro Roma. QUI Milan Pioli deve fare a meno di Brahim Diaz e Theo Hernandez perché positivo al Covid-19. Tornano tra gli arruolabili, però, Calabria, Giroud e Krunic. Il grande dubbio è Ibrahimovic, che dovrebbe essere convocato per la sfida con gli scaglieri. In porta, causa infortunio di Maignan, ci sarà Tatarusanu. In difesa agiranno Calabria, Romagnoli, Tomori e Ballo-Tourè. A Tonali e Kessié sarà affidata ... Leggi su zon (Di sabato 16 ottobre 2021) Rossoneri a caccia dei 3 punti per approfittare dei due scontri diretti tra Inter-Lazio e Juve-Roma. Pioli punta su Giroud, in dubbio Zlatan Dopo la sosta delle Nazionali torna la serie A con l‘ottava giornata, nella quale ilscende in campo contro ildi Tudor. I rossoneri vogliono sicuramente scalare la classifica ed approfittare dei due scontri diretti che mettono a confronto Lazio contro Inter e Juventus contro Roma. QUIPioli deve fare a meno di Brahim Diaz e Theo Hernandez perché positivo al Covid-19. Tornano tra gli arruolabili, però, Calabria, Giroud e Krunic. Il grande dubbio è Ibrahimovic, che dovrebbe essere convocato per la sfida con gli scaglieri. In porta, causa infortunio di Maignan, ci sarà Tatarusanu. In difesa agiranno Calabria, Romagnoli, Tomori e Ballo-Tourè. A Tonali e Kessié sarà affidata ...

Advertising

AntoVitiello : #Pioli: '#Calabria convocabile per il Verona, domani gioca #Tatarusanu. Per #Mirante serve ancora una settimana di preparazione' #Milan - DiMarzio : Senza #BrahimDiaz chi sceglie #Pioli? Le possibili scelte in vista di #MilanVerona - AntoVitiello : Il #Milan ha ripreso ad allenarsi nel pomeriggio. Olivier #Giroud si è allenato in gruppo, l'attaccante francese è… - DAbosyapiyor : @AkilOyunuYT Spezia 0-0 Salernita Lazio 2-2 Inter Milan 3-0 Verona - LonigroMarco : MILAN-VERONA, Le probabili formazioni -