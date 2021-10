Milan-Verona, laser dei tifosi rossoneri contro Montipò e Barak (Di sabato 16 ottobre 2021) Gianluca Caprari e Antonin Barak hanno donato al Verona un vantaggio di 2 reti a 0 ai danni del Milan, in quel di San Siro. L’incontro valido per l’ottava giornata della Serie A 2021/2022 è stato caratterizzato da un primo tempo da sogno per gli scaligeri; strepitosi in fase offensiva e pragmatici in ogni zona del campo. Due reti subite da Ciprian Tatarusanu, sostituito dell’infortunato Mike Maignan, sebbene sia incolpevole in entrambe le occasioni. A ‘rovinare’ la momentanea impresa del Verona sono stati dei laser su Lorenzo Montipò e Antonin Barak stesso; puntati dai sostenitori rossoneri per disturbare il portiere e il centrocampista ospiti. Lo speaker dello stadio ha notificato l’episodio più volte, ricordando che i ... Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) Gianluca Caprari e Antoninhanno donato alun vantaggio di 2 reti a 0 ai danni del, in quel di San Siro. L’invalido per l’ottava giornata della Serie A 2021/2022 è stato caratterizzato da un primo tempo da sogno per gli scaligeri; strepitosi in fase offensiva e pragmatici in ogni zona del campo. Due reti subite da Ciprian Tatarusanu, sostituito dell’infortunato Mike Maignan, sebbene sia incolpevole in entrambe le occasioni. A ‘rovinare’ la momentanea impresa delsono stati deisu Lorenzoe Antoninstesso; puntati dai sostenitoriper disturbare il portiere e il centrocampista ospiti. Lo speaker dello stadio ha notificato l’episodio più volte, ricordando che i ...

