Milan-Verona, i convocati di Pioli: torna Ibrahimovic, c’è Giroud (Di sabato 16 ottobre 2021) Stefano Pioli ha diramato l’elenco dei convocati per Milan-Verona e sono confermate le tre pesanti assenze: out Maignan per infortunio, Theo Hernandez e Brahim Diaz per il Covid-19. Rientra però Zlatan Ibrahimovic, che si giocherà una maglia da titolare con Giroud stasera. Questa la lista. Jungdal, T?t?ru?anu; Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori; Bennacer, Castillejo, Kessie, Kruni?, Saelemaekers, Tonali; Giroud, Ibrahimovi?, Leão, Maldini, Pellegri, Rebi?. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) Stefanoha diramato l’elenco deipere sono confermate le tre pesanti assenze: out Maignan per infortunio, Theo Hernandez e Brahim Diaz per il Covid-19. Rientra però Zlatan, che si giocherà una maglia da titolare constasera. Questa la lista. Jungdal, T?t?ru?anu; Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori; Bennacer, Castillejo, Kessie, Kruni?, Saelemaekers, Tonali;, Ibrahimovi?, Leão, Maldini, Pellegri, Rebi?. SportFace.

Advertising

AntoVitiello : #Pioli: '#Calabria convocabile per il Verona, domani gioca #Tatarusanu. Per #Mirante serve ancora una settimana di preparazione' #Milan - SkySport : ULTIM'ORA MILAN IBRAHIMOVIC CONVOCATO PER LA GARA CONTRO IL VERONA La partita alle 20.45 su Sky Sport Uno, Calcio e… - AntoVitiello : Il #Milan ha ripreso ad allenarsi nel pomeriggio. Olivier #Giroud si è allenato in gruppo, l'attaccante francese è… - falconhamada_90 : RT @SkySport: Ibrahimovic torna tra i convocati: Milan-Verona dalle 20 in diretta su Sky Sport #SkySerieA #SerieA #SkySport #MilanVerona #… - SkySport : Ibrahimovic torna tra i convocati: Milan-Verona dalle 20 in diretta su Sky Sport #SkySerieA #SerieA #SkySport… -