Milan-Verona, i convocati di Pioli: Ibrahimovic c’è. La scelta su Rebic (Di sabato 16 ottobre 2021) Ecco i convocati di Stefano Pioli per Milan-Verona, gara che si giocherà questa sera a San Siro. C'è Zlatan Ibrahimovic. Out Mirante Leggi su pianetamilan (Di sabato 16 ottobre 2021) Ecco idi Stefanoper, gara che si giocherà questa sera a San Siro. C'è Zlatan. Out Mirante

Advertising

AntoVitiello : #Pioli: '#Calabria convocabile per il Verona, domani gioca #Tatarusanu. Per #Mirante serve ancora una settimana di preparazione' #Milan - SkySport : ULTIM'ORA MILAN IBRAHIMOVIC CONVOCATO PER LA GARA CONTRO IL VERONA La partita alle 20.45 su Sky Sport Uno, Calcio e… - AntoVitiello : Il #Milan ha ripreso ad allenarsi nel pomeriggio. Olivier #Giroud si è allenato in gruppo, l'attaccante francese è… - MilanNewsit : Verso Milan-Verona, San Siro sarà ancora sold-out - Milannews24_com : #Mirante, condizioni fisiche ancora non ottimali: salta #MilanVerona -