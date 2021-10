Milan Verona, Giroud da record con il gol: il dato (Di sabato 16 ottobre 2021) Il Milan vince anche grazie al gol di Olivier Giroud: con il Verona il francese eguaglia un record. Ecco di cosa si tratta Il Milan ha vinto 3-2 in casa con il Verona. Merito anche della rete di Olivier Giroud, che riapre il match e permette al francese di eguagliare un piccolo record. L’ex Arsenal è il quinto giocatore dei rossoneri ad aver segnato tre gol nelle prime due gare casalinghe in Serie A: Oliver Bierhoff, Alexandre Pato, Mario Balotelli e Carlos Bacca gli altri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Ilvince anche grazie al gol di Olivier: con ilil francese eguaglia un. Ecco di cosa si tratta Ilha vinto 3-2 in casa con il. Merito anche della rete di Olivier, che riapre il match e permette al francese di eguagliare un piccolo. L’ex Arsenal è il quinto giocatore dei rossoneri ad aver segnato tre gol nelle prime due gare casalinghe in Serie A: Oliver Bierhoff, Alexandre Pato, Mario Balotelli e Carlos Bacca gli altri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

