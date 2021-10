Milan-Verona 3-2, rimonta rossonera che vale la vetta (Di domenica 17 ottobre 2021) Il Milan gioca un pessimo primo tempo per merito di un Verona molto aggressivo e in palla. L’Hellas passa in vantaggio dopo 7’ con Caprari e raddoppia con un calcio di rigore di Barak al 24’. Un rigore molto dubbio ma confermato anche dalla Var, concesso per fallo di Romagnoli su Kalinic che affossa il morale dei rossoneri. Bravo Barak a concretizzare dal dischetto nonostante il disturbo dei puntatori laser. E a complicare ancora di più la rimonta del Milan c'è l'infortunio di Rebic al 36' costretto a lasciare il campo per Leao a causa di una distorsione alla caviglia. La squadra di Pioli chiude il primo tempo con due gol di svantaggio e non accadeva dal novembre 2020, anche in quell'occasione per merito del Verona. Le assenze di Theo Hernandez e Brahim Diaz pesano come macigni ma il ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 17 ottobre 2021) Ilgioca un pessimo primo tempo per merito di unmolto aggressivo e in palla. L’Hellas passa in vantaggio dopo 7’ con Caprari e raddoppia con un calcio di rigore di Barak al 24’. Un rigore molto dubbio ma confermato anche dalla Var, concesso per fallo di Romagnoli su Kalinic che affossa il morale dei rossoneri. Bravo Barak a concretizzare dal dischetto nonostante il disturbo dei puntatori laser. E a complicare ancora di più ladelc'è l'infortunio di Rebic al 36' costretto a lasciare il campo per Leao a causa di una distorsione alla caviglia. La squadra di Pioli chiude il primo tempo con due gol di svantaggio e non accadeva dal novembre 2020, anche in quell'occasione per merito del. Le assenze di Theo Hernandez e Brahim Diaz pesano come macigni ma il ...

