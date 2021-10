Milan-Verona 3-2 | Rebic infortunato | le sue condizioni | PM News

(Di sabato 16 ottobre 2021) Anteè uscito per infortunio al 36' del primo tempo di, al suo posto Rafael Leao. Ecco come sta l'attaccante croato

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MILAN IBRAHIMOVIC CONVOCATO PER LA GARA CONTRO IL VERONA La partita alle 20.45 su Sky Sport Uno, Calcio e… - SkySport : MILAN-VERONA 3-2 Risultato finale ? ? #Caprari (7') ? rig. #Barak (24') ? #Giroud (59') ? rig. #Kessié (76') ? au… - CB_Ignoranza : 58': Milan 0-2 Verona 59': Milan 1-2 Verona 76': Milan 2-2 Verona 78': Milan 3-2 Verona Il diavolo non muore mai ??… - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Milan, Pioli a Sky: “Vittoria da scudetto? Campionato lungo, Napoli e Inter sono forti…” - ViSal_Corecap : @chrythetime @aindacomcorreio E comunque colpa del Verona che si è chiuso dietro e merito al Milan La fortuna aiut… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Verona

Il fotoracconto del successo per 3 - 2 delsul: sotto 2 - 0 dopo i gol di Caprari e Barak, i rossoneri la ribaltano grazie a Giroud, Kessie e allo sfortunato autogol di Gunter3 - 2: Giroud, Kessie e un autogol regalano la testa della classifica ai rossoneri Rafael Leao è maestoso (8), Gunter crolla sul più bello (5) PAGELLETATARUSANU 6.5 Risponde ...Le parole di Stefano Pioli al fischio finale di Milan-Verona "Questa squadra crede in quello che fa, e ci mette tutto quello che ha per ottenere il massimo in una partita. Il Vero ...Il Milan batte il Verona rimontando dallo 0-2 al 3-2. Un successo proietta momentaneamente i rossoneri in testa alla classifica a quota 22 punti, a +1 sul Napoli e a +5 sull'Inter. Di ...