Milan - Verona 3 - 2, le pagelle: Leao cambia il volto della partita, Pioli da record. Delude solo Romagnoli (Di sabato 16 ottobre 2021) A San Siro gara dalle mille emozioni che il Milan porta a casa, battendo il Verona in rimonta 3 - 2. Ospiti avanti con Capriari e Barak, ma rimontati nella ripresa da Giroud, Kessiè (rig) e dall'... Leggi su leggo (Di sabato 16 ottobre 2021) A San Siro gara dalle mille emozioni che ilporta a casa, battendo ilin rimonta 3 - 2. Ospiti avanti con Capriari e Barak, ma rimontati nella ripresa da Giroud, Kessiè (rig) e dall'...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MILAN IBRAHIMOVIC CONVOCATO PER LA GARA CONTRO IL VERONA La partita alle 20.45 su Sky Sport Uno, Calcio e… - SkySport : MILAN-VERONA 3-2 Risultato finale ? ? #Caprari (7') ? rig. #Barak (24') ? #Giroud (59') ? rig. #Kessié (76') ? au… - CB_Ignoranza : 58': Milan 0-2 Verona 59': Milan 1-2 Verona 76': Milan 2-2 Verona 78': Milan 3-2 Verona Il diavolo non muore mai ??… - calciomercatoit : ????#Milan, grande prestazione di #Castillejo contro il #Verona: lacrime dopo il fischio finale ???? - JFerrucci01 : RT @acmilan: Read all about the thrilling turnaround of #MilanVerona ?? -