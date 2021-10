Milan-Verona 3-2, Giroud: “Emozionante aver rimontato davanti ai tifosi” (Di sabato 16 ottobre 2021) “Dopo il primo tempo pensavo che non fosse finita, ci abbiamo messo del tempo per entrare in partita ma è Emozionante aver rimontato davanti ai tifosi”. Queste le parole di Olivier Giroud, autore del primo gol che ha lanciato la rimonta del Milan dallo 0-2 al 3-2 contro il Verona. “Abbiamo perso un po’ di contrasti, poi siamo stati aggressivi nella ripresa, me compreso: forse mi mancava la competizione – spiega a Sky Sport – La schiena va bene, sono felice. Da tanti anni ho problemi alla caviglia ma va bene, tutto è nella testa. Io e Ibra insieme? Non vedo l’ora di giocare con lui a lungo”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) “Dopo il primo tempo pensavo che non fosse finita, ci abbiamo messo del tempo per entrare in partita ma èai”. Queste le parole di Olivier, autore del primo gol che ha lanciato la rimonta deldallo 0-2 al 3-2 contro il. “Abbiamo perso un po’ di contrasti, poi siamo stati aggressivi nella ripresa, me compreso: forse mi mancava la competizione – spiega a Sky Sport – La schiena va bene, sono felice. Da tanti anni ho problemi alla caviglia ma va bene, tutto è nella testa. Io e Ibra insieme? Non vedo l’ora di giocare con lui a lungo”. SportFace.

