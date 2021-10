Milan Verona 0-2 LIVE: mani di Casale, per l’arbitro non è da rigore (Di sabato 16 ottobre 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 8ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Milan e Hellas Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “San Siro”, Milan e Hellas Verona si affrontano nel match valido per la 8ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Milan Hellas Verona 0-2 MOVIOLA Ritardo Piccolo problema all’auricolare dell’arbitro Prontera e dunque fischio d’inizio ritardato di circa 5?. 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a San Siro. 3? Kessié si ferma convinto in un tocco di mano di Barak, la palla arriva ad Ilic in area che spara di sinistro sul primo palo ma Tatarusanu risponde presente. 5? Ammonito Ceccherini Trattenuta evidente su Rebic davanti alle panchine. 7? GOL ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 8ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Hellas: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “San Siro”,e Hellassi affrontano nel match valido per la 8ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiHellas0-2 MOVIOLA Ritardo Piccolo problema all’auricolare delProntera e dunque fischio d’inizio ritardato di circa 5?. 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a San Siro. 3? Kessié si ferma convinto in un tocco di mano di Barak, la palla arriva ad Ilic in area che spara di sinistro sul primo palo ma Tatarusanu risponde presente. 5? Ammonito Ceccherini Trattenuta evidente su Rebic davanti alle panchine. 7? GOL ...

