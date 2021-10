Milan, tra i convocati di Pioli per il Verona anche Ibrahimovic (Di sabato 16 ottobre 2021) C’è anche Zlatan Ibrahimovic tra i convocati di mister Stefano Pioli per il match di questa sera contro l’Hella Verona. Assente Maignan, i portieri sono Jungdal e Tatarusanu. Difensori: Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori. Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Tonali. Attaccanti: Giroud, Ibrahimovic, Leão, Maldini, Pellegri, Rebic. Leggi su footdata (Di sabato 16 ottobre 2021) C’èZlatantra idi mister Stefanoper il match di questa sera contro l’Hella. Assente Maignan, i portieri sono Jungdal e Tatarusanu. Difensori: Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori. Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Tonali. Attaccanti: Giroud,, Leão, Maldini, Pellegri, Rebic.

