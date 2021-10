Milan, partenza da sogno: mai così bene dopo le prime otto partite (Di domenica 17 ottobre 2021) La vittoria in rimonta contro l’Hellas Verona regala un record al Milan. Mai così bene i rossoneri dopo le prima otto partite La grande vittoria in rimonta contro l’Hellas Verona regala un bel record al Milan. Mai i rossoneri avevano totalizzato 22 punti dopo otto giornate di campionato. Una partenza super per i ragazzi di Stefano Pioli, che ora possono davvero sognare in grande. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 ottobre 2021) La vittoria in rimonta contro l’Hellas Verona regala un record al. Maii rossonerile primaLa grande vittoria in rimonta contro l’Hellas Verona regala un bel record al. Mai i rossoneri avevano totalizzato 22 puntigiornate di campionato. Unasuper per i ragazzi di Stefano Pioli, che ora possono davvero sognare in grande. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AlessiaBabbo : RT @Eurosport_IT: Vittoria e record: è la miglior partenza di sempre in campionato per il Milan! ???????? - _Sport_Calcio_ : Vittoria e record: è la miglior partenza di sempre in campionato per il Milan! ???????? - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Vittoria e record: è la miglior partenza di sempre in campionato per il Milan! ???????? - Eurosport_IT : Vittoria e record: è la miglior partenza di sempre in campionato per il Milan! ???????? - mr_p_e_e_t : RT @MilanNewsit: Milan, miglior partenza di sempre nell'era dei tre punti: 22 punti in 8 giornate -