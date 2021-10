Milan, ottimismo su Ibrahimovic: potrebbe esserci in panchina (Di sabato 16 ottobre 2021) Filtra ottimismo sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, l’attaccante svedese potrebbe esserci in Milan-Verona Zlatan Ibrahimovic potrebbe esserci in Milan-Verona, in casa rossonera filtra ottimismo sulle condizioni dell’attaccante svedese. Ieri l’ultimo allenamento e le risposte definitive arriveranno in mattinata, durante la quale verranno monitorate le condizioni di Ibra. Niente da fare quindi per le speranze di Tudor, che in conferenza stampa si era augurato di non dover trovarsi dall’altra parte Ibrahimovic. Lo svedese potrebbe esserci in panchina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Filtrasulle condizioni di Zlatan, l’attaccante svedesein-Verona Zlatanin-Verona, in casa rossonera filtrasulle condizioni dell’attaccante svedese. Ieri l’ultimo allenamento e le risposte definitive arriveranno in mattinata, durante la quale verranno monitorate le condizioni di Ibra. Niente da fare quindi per le speranze di Tudor, che in conferenza stampa si era augurato di non dover trovarsi dall’altra parte. Lo svedesein. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Milan, ottimismo su Ibrahimovic: potrebbe esserci in panchina

