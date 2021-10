Milan in emergenza, questa sera i rossoneri sfidano l’Hellas Verona (Di sabato 16 ottobre 2021) L’inizio di campionato è stato esaltante per la squadra meneghina. I rossoneri hanno infatti totalizzato sei vittorie e un solo pareggio, nelle prime sette uscite stagionali. La loro è la seconda miglior difesa della Serie A con cinque reti subite, soltanto il Napoli ha fatto meglio incassandone soltanto tre. Con la sosta per le nazionali però, è di nuovo un Milan in emergenza, ricordando il lungo periodo che anche lo scorso anno, ha segnato la squadra Milanese. Milan in emergenza, Pioli deve reinventarsi la formazione Il problema più grave da sostenere per il Milan, è senza alcun dubbio quello legato all’infortunio del proprio portiere titolare Mike Maignan. Il francese dovrà stare fuori per circa 10 settimane e la società è dovuta correre ai ripari, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 ottobre 2021) L’inizio di campionato è stato esaltante per la squadra meneghina. Ihanno infatti totalizzato sei vittorie e un solo pareggio, nelle prime sette uscite stagionali. La loro è la seconda miglior difesa della Serie A con cinque reti subite, soltanto il Napoli ha fatto meglio incassandone soltanto tre. Con la sosta per le nazionali però, è di nuovo unin, ricordando il lungo periodo che anche lo scorso anno, ha segnato la squadraese.in, Pioli deve reinventarsi la formazione Il problema più grave da sostenere per il, è senza alcun dubbio quello legato all’infortunio del proprio portiere titolare Mike Maignan. Il francese dovrà stare fuori per circa 10 settimane e la società è dovuta correre ai ripari, ...

Advertising

DiMarzio : Il #Milan e l'emergenza portieri: contatti in corso con #Mirante - aquila7630 : Ecco i tempi di recupero di tutti gli indisponibili del #Milan: per il tecnico Stefano #Pioli sarà un periodo molto… - TuttoHellasVer1 : Verso Milan-Verona: Diavolo in emergenza, Tudor ritrova Veloso - Pall_Gonfiato : Emergenza Milan: ecco i tempi di recupero di tutti gli indisponibili - infoitsport : Milan-Verona, le probabili formazioni: che emergenza per i rossoneri -