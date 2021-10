Milan-Hellas Verona, Serie A: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 16 ottobre 2021) Allo stadio San Siro il Milan ospita Il Verona nel match valido per l’ottava giornata di Serie A. I rossoneri sono la seconda forza del campionato, preceduti solamente dal solido Napoli di Spalletti. I padroni di casa hanno vinto ben 6 partite delle sette disputate, fermati solamente dal pareggio all’Allianz Stadium contro la Juventus. Per il match odierno Pioli recupera Ibrahimovic e Giroud, i quali si candidano per giocare almeno uno spezzone di partita. Il Verona ha iniziato un altro campionato dopo l’arrivo di Tudor in panchina. Dall’insediamento del tecnico croato infatti gli scaligeri non hanno ancora perso, prendendosi tra l’altro lo scalpo della Roma. La gestione Di Francesco è ormai solo un brutto ricordo e i gialloblù sono pronti a dare battaglia contro il Diavolo in quel di San Siro. Le ultime da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 ottobre 2021) Allo stadio San Siro ilospita Ilnel match valido per l’ottava giornata diA. I rossoneri sono la seconda forza del campionato, preceduti solamente dal solido Napoli di Spalletti. I padroni di casa hanno vinto ben 6 partite delle sette disputate, fermati solamente dal pareggio all’Allianz Stadium contro la Juventus. Per il match odierno Pioli recupera Ibrahimovic e Giroud, i quali si candidano per giocare almeno uno spezzone di partita. Ilha iniziato un altro campionato dopo l’arrivo di Tudor in panchina. Dall’insediamento del tecnico croato infatti gli scaligeri non hanno ancora perso, prendendosi tra l’altro lo scalpo della Roma. La gestione Di Francesco è ormai solo un brutto ricordo e i gialloblù sono pronti a dare battaglia contro il Diavolo in quel di San Siro. Le ultime da ...

Advertising

eImudo : @giu_acmilan Spezia-Salernitana 2-1 Lazio-Inter 2-1 Milan-Hellas i prefer not to speak - AcMilanews24 : @acmilan-Hellas Verona Ore: 20:45 Stadio: San Siro 8° giornata @SerieA 2021/22 #Milan #rossoneri #Diavolo #ForzaMilan #SerieA - cenciokcab : Spezia Salernitana 1-1 Lazio 2-2 Inter Milan 2-0 Hellas - simonematino : RT @AndreaC_1998_: Spezia-Salernitana Falliti Lazio-Inter 7-5 Milan-Hellas Verona 1-0 gol Tatarusanu Cagliari-Sampdoria sticazzi Empoli-A… - laphaelreaoo : RT @fikayoluca_: Lapha è più in ansia per Ascoli-Lecce che per Milan-Hellas assurdo quel ragazzo -