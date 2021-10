Milan - Hellas Verona Live 1 - 2 | Leao mette in mezzo per Giroud che di testa riapre il match

(Di sabato 16 ottobre 2021) 69': c'è un giocatore che ha cambiato completamente la partita ed è Rafael. Contropiede dello stesse portoghese cerca, ma non lo trova; Castillejo tiene vivo, lo riallarga per...

Advertising

TOSADORIDANIELA : RT @LeoMilan80: SIIIIIIIIIIII IL MILAN NON MUORE MAI!!!! HELLAS ?? - _yayus : RT @SkySport: MILAN-VERONA 3-2 Risultato finale ? ? #Caprari (7') ? rig. #Barak (24') ? #Giroud (59') ? rig. #Kessié (76') ? aut. #Gunter… - RobertSzendroei : AC Milan-Hellas Verona 3:2: Grande risposta con carattere dei Rossoneri dopo il 0:2! Giroud??, Kessié?? determinant… - Bomberleooo : Ho preferito Milan - Hellas Verona a lei, ho fatto bene. ??????? - once_a_potato : RT @SkySport: MILAN-VERONA 3-2 Risultato finale ? ? #Caprari (7') ? rig. #Barak (24') ? #Giroud (59') ? rig. #Kessié (76') ? aut. #Gunter… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Hellas

Allo stadio San Siro, il match valido per la 8ª giornata di Serie A 2021/2022 traVerona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio 'San Siro',Verona si affrontano nel match valido per la 8ª giornata della Serie A 2021/22 ...... davanti a tutti i difensori e punisce i rosssoneri 3': ci prova subito l'con Ilic che controlla il pallone al limite dell'area, i giocatori delchiedono un fallo di mano fermandosi ...Poi nella ripresa la rimonta rossonera firmata Giroud e Kessiè Milan: prima il brivido, poi la festa. A San Siro i rossoneri vanno all’intervallo sotto di due reti, poi nella ripresa prima rimonta e ...Anche Brahim Diaz positivo al Covid, quindi dentro dal 1' Daniel Maldini che stasera, insieme, presumibilmente, alle prossime due partite, avrà una chance fondamentale per la sua carriera.