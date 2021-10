Milan-Hellas Verona 3-2 | vittoria al cardiopalma | LIVE NEWS

Advertising

SkySport : MILAN-VERONA 3-2 Risultato finale ? ? #Caprari (7') ? rig. #Barak (24') ? #Giroud (59') ? rig. #Kessié (76') ? au… - DAZN_IT : Ribaltone rossonero: da 0-2 a 3-2 ??? San Siro prima ammutolisce sul raddoppio dell’Hellas, poi spinge il Milan all’… - zazoomblog : VIDEO Milan-Hellas Verona 3-2 gol Serie A: highlights e sintesi. Giroud Kessié e un clamoroso autogol ribaltano tut… - alex_futbol16 : RT @SoyCalcio_: ?? El Milan en esta Serie A 2021/22 ? 0-1 Sampdoria ? 4-1 Cagliari ? 2-0 Lazio ?? 1-1 Juventus ? 2-0 Venezia ? 1-2 Spezia ?… - SoyCalcio_ : ?? El Milan en esta Serie A 2021/22 ? 0-1 Sampdoria ? 4-1 Cagliari ? 2-0 Lazio ?? 1-1 Juventus ? 2-0 Venezia ? 1-2 S… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Hellas

Il fotoracconto del successo per 3 - 2 delsul Verona: sotto 2 - 0 dopo i gol di Caprari e Barak, i rossoneri la ribaltano grazie a Giroud, Kessie e allo sfortunato autogol di Gunter... davanti a tutti i difensori e punisce i rosssoneri 3': ci prova subito l'con Ilic che controlla il pallone al limite dell'area, i giocatori delchiedono un fallo di mano fermandosi ...Da 0-2 a 3-2: i rossoneri ribaltano la gara e vanno provvisoriamente in testa alla classifica a +1 sugli azzurri.Match ribaltato completamente: da 0-2 a 3-2 per i rossoneri. Domenica toccherà al Napoli di Spalletti rispondere per cercare di riprendersi il primo posto.