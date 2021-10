Milan | Giroud | «Sono al 90% Importante per me tornare in campo»

(Di sabato 16 ottobre 2021) Olivier, dopo la vittoria del suocontro il Verona, ha analizzato il 3-2 rossonero. Le parole del bomber francese Olivier, centravanti del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria con il Verona: DOPO LA RETE – «Ho aspettato tanto il ritorno in. Nel primo tempo è stato difficile entrare in partita, ma la reazione del secondo tempo è stata molto. Siamo pronti a mostrare una reazione tutti insieme». CONDIZIONI – «al 90%, mi sento quasi libero. Èper me, ho sentito troppa frustrazione durante le scorse partite. Mi sento sempre meglio, domani starò ancora meglio. Ora ho bisogno di andare nello spogliatoio con i miei fratelli». CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA L'articolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan Giroud

Contropiede dello stesse portoghese cerca, ma non lo trova; Castillejo tiene vivo, lo riallarga per Leao che sulla sinistra rientra sul destro, tira a giro sforando la traversa 64': ...Leao inventa sulla fascia sinistra, cross e incornata perfetta di: 1 - 2 . Al 76', dopo una serie di rigori reclamati, ilsi guadagna un penalty per un intervento di Faraoni su ...Incredibile vittoria in rimonta per il Milan, che si prende 3 punti importantissimi ribaltando a San Siro un ottimo Verona . Finisce 3-2 grazie al goffo ...Un sabato di anticipi mozzafiato per l’ottava giornata di Serie A. Dopo la vittoria della Lazio sull’Inter e la conseguente rissa tra giocatori, anche il match serale non è stato da meno. Fortunatamen ...