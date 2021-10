Milan | Cassano | “Assenze? Theo giocatore imprescindibile ma il Milan saprà andare avanti”

(Di sabato 16 ottobre 2021) Nel corso della famosissima e seguitissima Bobo Tv su Twitch, Antonioha parlato della situazione attuale delpieno diper Covid e infortuni. Tra tutti mancherannoHernandez e Brahim Diaz.infortuni CovidEcco le sue parole: “è unfondamentale ma ildi Pioli è riuscito a vincere senza ilpiù forte che hanno in rosa, Zlatan Ibrahimovic.“ ” La macchina andrà dritta ma non avrà sbandamenti e sono sicuro che ilfarà un grande campionato perchè è squadra” LEGGI ANCHE: Sampdoria nel caos. scoppia il caso sul ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan Cassano

MilanLive.it

'Ogni giorno se ne spacca uno, dobbiamo andare in ritiro a Lourdes'. Lo ha detto Matteo Salvini , in piazza ad'Adda (Milano) durante un evento elettorale, a sostegno del candidato sindaco, Fabio Colombo, parlando degli ultimi infortuni che hanno decimato la squadra di Pioli: da Maignan che dovrà ...... scatenando di fatto la furia dell'ex fantasista di Bari, Roma, Real Madrid, Sampdoria,, Inter e Parma, oltre che della Nazionale italiana. Clamoroso, parole su Marotta ' Conosco molto ...