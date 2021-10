Milan, Baresi su Tonali: le parole della leggenda (Di sabato 16 ottobre 2021) Franco Baresi, storico difensore e capitano Milanista, negli ultimi giorni ha detto la sua sul Milan di Stefano Pioli. Quando ti chiami Baresi e hai portato la fascia dei rossoneri per tanti anni, le tue parole, pesano più di quelle di chiunque altro. L’ex difensore si è pero soffermato a parlare di un giocatore in particolare: Sandro Tonali. Tonali-Milan Il centrocampista, ex brescia, nel suo primo anno a Milano ha faticato a mostrare le qualità viste con la maglia delle rondinelle. Ora al secondo anno ha iniziato molto bene la stagione. Queste le parole di Franco Baresi su di lui: “Nella sua prima stagione ha fatto fatica, adesso raccoglie le soddisfazioni che merita. Ha fatto di ... Leggi su rompipallone (Di sabato 16 ottobre 2021) Franco, storico difensore e capitanoista, negli ultimi giorni ha detto la sua suldi Stefano Pioli. Quando ti chiamie hai portato la fascia dei rossoneri per tanti anni, le tue, pesano più di quelle di chiunque altro. L’ex difensore si è pero soffermato a parlare di un giocatore in particolare: SandroIl centrocampista, ex brescia, nel suo primo anno ao ha faticato a mostrare le qualità viste con la maglia delle rondinelle. Ora al secondo anno ha iniziato molto bene la stagione. Queste ledi Francosu di lui: “Nella sua prima stagione ha fatto fatica, adesso raccoglie le soddisfazioni che merita. Ha fatto di ...

Advertising

NuovoNando : RT @fabriziosalvio1: #Gazidis lo ha sempre detto: non esistono limiti temporali nell’investimento sul #Milan. #Elliott vuole riportarlo ai… - PianetaMilan : #Baresi: '#Elliott vuole riportare il Milan dove gli compete' - fabriziosalvio1 : #Gazidis lo ha sempre detto: non esistono limiti temporali nell’investimento sul #Milan. #Elliott vuole riportarlo… - gab72boa : RT @MilanNewsit: Baresi a SportWeek: 'Elliott vuole riportare il Milan dove gli compete' - CalcioNews24 : #Baresi e il #Milan: «Se non senti la storia, giusto andare via» -