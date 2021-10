Mietta single o fidanzata? La cantante risponde ma lascia il dubbio

Leggi su ck12

(Di sabato 16 ottobre 2021), lache è salita sul palco di Sanremo ben 7 volte, racconta del suo rapporto con il figlio avuto dal suo ex e della sua nuova fiamma., pseudonimo di Daniela Miglietta, è entrata nel mondo dello spettacolo dopo la vittoria al Festival di Sanremo del 1989 con il brano “Canzoni”. Ora laha deciso dire il mondo della musica per intraprendere la carriera da ballerina.è infatti una delle concorrenti di “Ballando con le Stelle”, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci e che inizierà oggi, sabato 16 ottobre alle ore 20,35. Sul suo profilo Instagram (@official) ha già pubblicato una foto con il suo insegnante di ballo, il ballerino cubano Maykel Fonts. Per molti anni l’artista è stata lontana ...