MIE Honda | obiettivo SBK nel 2022 E non solo

(Di sabato 16 ottobre 2021) MIEnon vuole più essere la Cenerentola della SBK. La scuderia di Midori Moriwaki, il cui supporto da parte dell’Ala Dorata è uno dei segreti di Fatima, intende schierare due moto per la stagione. Tati Mercado è prossimo alla riconferma, ma serve anche un secondo pilota. E la storia non finisce qui, per una scuderia che ha grandi ambizioni nelle categorie iridate per moto derivate dalla serie. MIE: come sarà il suo futuro in SBK? Midori Moriwaki, professione ingegnere e figlia di quel Mamoru Moriwaki che ha fondato l’omonima fabbrica, ci tiene molto alla sua squadra Superbike. L’inizio però è stato disastroso, con Mercado che occupava stabilmente le ultime posizioni. Di qui la dolorosa decisione di fermarsi per tre round, per poi ripresentarsi ad Assen. Da allora la Fireblade numero 36 ha evidenziato progressi ...