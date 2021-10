Michael Blair di Vite al limite | pesava quasi 300 kg | come sta oggi?

Leggi su youmovies

(Di sabato 16 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è uno dei nuovi pazienti dial, scopriamo quanto era il suo peso iniziale. Si torna a parlare dello show in onda da tanti anni su Real Time, ovveroaldiventato ormai un grande successo anche in Italia cosiin America, luogo di origine del format. In ogni