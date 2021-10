Meteo, le previsioni in Campania di sabato 16 ottobre 2021 (Di sabato 16 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, sabato 16 ottobre 2021. Avellino – La giornata per gli irpini inizierà all’insegna del sole che inciderà sulle temperature, anche se la massima dovrebbe assestarsi intorno ai 16°. Con il trascorrere delle ore, tuttavia, saranno le nubi a essere protagoniste, con il cielo che si presenterà coperto a partire da metà pomeriggio. Precipitazioni assenti, venti deboli. Benevento – Cielo sereno e timido sole autunnale caratterizzeranno la mattinata sul territorio sannita. Con il passare delle ore, infatti, faranno la comparsa le prime nubi ed entro sera il cielo dovrebbe apparire prevalentemente coperto. Nonostante le nuvole non sono previste precipitazioni, mentre le temperature arriveranno a sfiorare i ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,16. Avellino – La giornata per gli irpini inizierà all’insegna del sole che inciderà sulle temperature, anche se la massima dovrebbe assestarsi intorno ai 16°. Con il trascorrere delle ore, tuttavia, saranno le nubi a essere protagoniste, con il cielo che si presenterà coperto a partire da metà pomeriggio. Precipitazioni assenti, venti deboli. Benevento – Cielo sereno e timido sole autunnale caratterizzeranno la mattinata sul territorio sannita. Con il passare delle ore, infatti, faranno la comparsa le prime nubi ed entro sera il cielo dovrebbe apparire prevalentemente coperto. Nonostante le nuvole non sono previste precipitazioni, mentre le temperature arriveranno a sfiorare i ...

