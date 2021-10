Messa con ordinazioni episcopali dalla Basilica di San Pietro: ecco quando (Di sabato 16 ottobre 2021) Domenica 17 ottobre alle ore 9 la Messa si potrà seguire su Tv2000 e Radio InBlu2000, in collaborazione con Vatican Media ROMA – Tv2000 e Radio InBlu2000, in collaborazione con Vatican Media, trasmettono in diretta, domenica 17 ottobre ore 9, la Messa presieduta da Papa Francesco dalla Basilica di San Pietro con l’ordinazione episcopale di mons. Guido Marini e mons. Andrés Gabriel Ferrada Moreira. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 16 ottobre 2021) Domenica 17 ottobre alle ore 9 lasi potrà seguire su Tv2000 e Radio InBlu2000, in collaborazione con Vatican Media ROMA – Tv2000 e Radio InBlu2000, in collaborazione con Vatican Media, trasmettono in diretta, domenica 17 ottobre ore 9, lapresieduta da Papa Francescodi Sancon l’ordinazione episcopale di mons. Guido Marini e mons. Andrés Gabriel Ferrada Moreira. L'articolo L'Opinionista.

