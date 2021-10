Massimiliano Allegri nella conferenza stampa del pre partita di campionato risponde a chi gli chiede della rottura con Ambra Angiolini (Di sabato 16 ottobre 2021) Non ha intenzione di placarsi la polemica che ha travolto il famoso tg satirico di Canale 5, Striscia La Notizia. Il programma diretto da Antonio Ricci ha infatti ripreso la notizia che rimbalzava su tutti i siti di gossip da qualche tempo: la rottura tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini, consegnando il Tapiro d’oro a quest’ultima. L’attrice italiana, ospite in radio, aveva ringraziato quanti si fossero schierati dalla sua parte. Mentre, intervistato da Repubblica in occasione della partita contro la Roma, il tecnico ha preferito non commentare la vicenda del momento di cui è protagonista, liquidando la domanda: della vita privata non ne ho mai parlato e non intendo parlarne. Sono due cose che ho sempre diviso. Va bene così, parliamo ... Leggi su isaechia (Di sabato 16 ottobre 2021) Non ha intenzione di placarsi la polemica che ha travolto il famoso tg satirico di Canale 5, Striscia La Notizia. Il programma diretto da Antonio Ricci ha infatti ripreso la notizia che rimbalzava su tutti i siti di gossip da qualche tempo: latra, consegnando il Tapiro d’oro a quest’ultima. L’attrice italiana, ospite in radio, aveva ringraziato quanti si fossero schierati dalla sua parte. Mentre, intervistato da Repubblica in occasionecontro la Roma, il tecnico ha preferito non commentare la vicenda del momento di cui è protagonista, liquidando la domanda:vita privata non ne ho mai parlato e non intendo parlarne. Sono due cose che ho sempre diviso. Va bene così, parliamo ...

fanpage : '#AmbraAngiolini ha ricevuto un tapiro da #Striscialanotizia per essere stata tradita dal compagno Massimiliano All… - emamarro : RT @Bea_Mary84: Sono riusciti a fare ad Allegri una domanda sulla sua vita privata sti sciacalli. Dovete ringraziare che Massimiliano è una… - Novella_2000 : Massimiliano Allegri parla per la prima volta dopo la rottura con Ambra - peterkama : della mia vita privata non parlo MASSIMILIANO ALLEGRI ma neanche con AMBRA ne hai parlato.. - Emanuela2011 : Chiosa: dopo il tapiro ad Ambra per essere stata tradita da Massimiliano Allegri, penso che quella pseudo trasmissi… -