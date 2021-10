Mario Draghi | la biografia non autorizzata su FQ MillenniuM in edicola da sabato 16 ottobre 4 Banca d’Italia e il caso Mps

(Di sabato 16 ottobre 2021) Anche gli anni del “migliore” come governatore dellasono costellati da vicende molto controverse e ancora oggi al centro di scontri e polemiche, basti pensare alMps. Con l’euro, peraltro, il compito principale dell’istituto di via Nazionale resta proprio la vigilanzaria. Dopo l’esperienza in Goldman Sachs (leggi qui), nel 2006torna a Roma, chiamato al vertice di Bankitalia dal presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, su “segnalazione” di Carlo Azeglio Ciampi (allora al Quirinale) e input di Gianni Letta. Il suo predecessore, Antonio Fazio, è stato travolto dallo scandalo dei “furbetti del quartierino” impegnati nel grande Risiko delle fusionirie. Il suo ruolo in quella partita fondamentale per il futuro del sistema ...

Advertising

christianrocca : Bravo @CarloCalenda primo leader politico a dire esplicitamente oggi sul Corriere che dopo le elezioni del 2023 a P… - Corriere : ?? La posizione di Mario Draghi è molto netta - La7tv : #ottoemezzo @marcotravaglio attacca il premier Mario #Draghi sul #greenpass: 'Sua Maestà Maria Antonietta Mario Dra… - ValeValentina2 : RT @gustinicchi: AAAAAATTENZIONEEEEEEEEEEE CLAAAAAMOROSOOOOOOOOOOOO Mario Draghi verso la 'ritirata strategica' sul Green pass?????? Mar… - Il_Baro : RT @christianrocca: Bravo @CarloCalenda primo leader politico a dire esplicitamente oggi sul Corriere che dopo le elezioni del 2023 a Palaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Draghi

Il Fatto Quotidiano

"Dopo l'annuncio del premierdella nascita all'Aquila di un centro di formazione tecnica per la Pubblica amministrazione come impegno concreto per la ripartenza, questa settimana ho incontrato il ministro Renato ...Jean Castex se rend lundi à Rome, où il doit rencontrer son homologue italien, et être reçu en audience privée par le pape François, au milieu d'une tempête pour l'Église de France confrontée au rapport retentissant sur les abus sexuels. Ce qui ne devait être qu'...Il reddito di cittadinanza resta, ma dovrà cambiare. La posizione del presidente del Consiglio Mario Draghi è questa ...Fermezza e pazienza. Con la prima, Mario Draghi ha scelto di non arretrare di un passo sull'introduzione dell'obbligo di green pass, nonostante il pressing dei sindacati per un rinvio del D-Day a fine ...