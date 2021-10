Marco Rossi: «Per amore dell’Ungheria ho rifiutato la Premier League» – ESCLUSIVA (Di sabato 16 ottobre 2021) Dal legame con l’Ungheria alle offerte ricevute dall’Inghilterra, il ct della nazionale magiara Marco Rossi in ESCLUSIVA per Calcio News 24 «Marco Rossi? We love him». Agli abitanti di Budapest, quando si fa il suo nome, si può scorgere una luce negli occhi. Dopotutto il tecnico italiano dalle parti della splendida capitale (e non solo…) è un totem, una sorta di ungherese d’adozione. amore ampiamente corrisposto, come dichiarato a Calcio News 24 dal diretto interessato: «All’Ungheria mi lega un rapporto profondissimo, di rispetto e ammirazione, che va oltre il mio lavoro da allenatore. Le radici di questo legame non sono recenti e risalgono a quando ero un ragazzino. Mio padre si spaccava la schiena a lavoro, riuscivo a vederlo solo nel fine settimana. In compenso avevo mio nonno, gli ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Dal legame con l’Ungheria alle offerte ricevute dall’Inghilterra, il ct della nazionale magiarainper Calcio News 24 «? We love him». Agli abitanti di Budapest, quando si fa il suo nome, si può scorgere una luce negli occhi. Dopotutto il tecnico italiano dalle parti della splendida capitale (e non solo…) è un totem, una sorta di ungherese d’adozione.ampiamente corrisposto, come dichiarato a Calcio News 24 dal diretto interessato: «All’Ungheria mi lega un rapporto profondissimo, di rispetto e ammirazione, che va oltre il mio lavoro da allenatore. Le radici di questo legame non sono recenti e risalgono a quando ero un ragazzino. Mio padre si spaccava la schiena a lavoro, riuscivo a vederlo solo nel fine settimana. In compenso avevo mio nonno, gli ...

