Manifestazione politica? La perfetta risposta di Landini: "Difendiamo la democrazia di tutti" (Di sabato 16 ottobre 2021) Il percorso di avvicinamento alla Manifestazione che in queste ore interessa tutta Roma è stato, come al solito, accompagnato da una serie di critiche infernali. Tutte legate alla presenza o assenza di leader politici, di questa o dell'altra parte. I gruppi di centrodestra hanno deciso di disertare perché hanno ritenuto che l'iniziativa avesse un valore troppo spiccatamente a trazione rossa. Tranquilli, non c'è nessuno…#Roma #PiazzaSanGiovanni pic.twitter.com/X8hpKgEsUN — Zombie Buster (@ZombieBuster5) September 25, 2021 Quella di oggi "è una Manifestazione che difende la democrazia di tutti. Questo è il tema". Lo dice il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, camminando in testa al corte diretto a Piazza San Giovanni. "L'attacco alla Cgil l'attacco al sindacato è in realtà un attacco alla ...

