Manifestazione | De Petris | ' in piazza l' Italia migliore'

(Di sabato 16 ottobre 2021) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Oggi a Roma è inl', quella democratica e antifascista, non solo per manifestare piena solidarietà alla Cgil dopo l'attacco squadrista di sabato scorso ma anche per dimostrare la forza e la determinazione della democraziana”. Lo afferma la capogruppo di Leu al Senato, Loredana De. “La solidità della nostra democrazia -aggiunge- non è certo minacciata da gruppetti neofascisti, ai quali tuttavia non più essere permesso di attaccare le sedi istituzionali e cercare in ogni modo di provocare scontri, tensioni e violenze. I gruppi neofascisti, a partire da Forza Nuova, devono essere sciolti perché la loro stessa esistenza è una violazione delle leggi e del dettato costituzionale. Questo chiederanno di fare martedì in Parlamento le forze ...