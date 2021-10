Manifestazione antifascista | Bombardieri | “Piazza chiede cambiamenti”

Advertising

AndreaMarcucci : Una manifestazione pacifica e partecipata.A Roma i sindacati hanno dato un bell’esempio democratico e antifascista.… - TizianaFerrario : ma perché non partecipare alla manifestazione antifascista sabato 16? Cosa c'entra il silenzio elettorale? Antifasc… - Mov5Stelle : Tutte le forze politiche - quindi anche Meloni, Salvini, Berlusconi, Tajani - sono invitate a partecipare alla mani… - Massimo_Cini : La manifestazione antifascista insieme ai capitalisti del PD fatevela voi ! - Marc_OTSS : RT @CesareDTrocchio: Manifestazione antifascista sabato a Roma, Meloni: “Vergognoso che sia durante silenzio elettorale.” Scusa Giorgia, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Manifestazione antifascista

Un messaggio bellissimo e fortissimo rispetto a quello che è successo, il resto non conta" così il ministro della Salute Roberto Speranza alladi Piazza San Giovanni a ...Alfonso Pecoraro Scanio e Alessandro Bianchi, già ministri di Ambiente e Trasporti, in piazza oggi per laindetta dai sindacati, rilanciano l'impegno a difesa della democrazia: 'Gli ecologisti non possono che essere antifascisti. La difesa della democrazia deve unire tutti al ...C’è anche un pezzo della Brescia antifascista alla manifestazione indetta per oggi pomeriggio dalla Cgil in segno di protesta e solidarietà contro l’assalto di una settimana fa alla sede nazionale del ...(Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2021 'Risposta straordinaria che mi aspettavo. Questo è un paese che sa ancora riconoscere i valori fondanti ...